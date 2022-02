Salzburg verstärkt Abwehr-Kopfweh der Bayern: "Fast nächste Peinlich-Pleite"

Salzburg – "Fast die nächste Peinlich-Pleite für die Bayern!", schrieb die Bild-Zeitung. "Bayern-Abwehr wackelt schon wieder", urteilte die Abendzeitung. Trainer Julian Nagelsmann gestikulierte während der Partie heftig und zeigte des öfteren seine Unzufriedenheit. Der Ausgleichstreffer wirkte dann aber doch besänftigend. "Am Ende können und müssen wir damit leben", sagte der Coach gegenüber Sky über das Resultat, das für das Rückspiel am 8. März alles offenlässt. Das 1:1 sei "nicht das Wunschergebnis" gestand Thomas Müller.

Nagelsmann bemängelte vor allem den Bayern-Auftritt in der ersten Hälfte. "Da haben wir zu viele Bälle verloren und damit das Spiel von Salzburg befeuert." Man habe in der Restverteidigung zu große Abstände gehabt, erzählte der 34-Jährige auf ServusTV. "Wir haben oft im falschen Moment rausverteidigt. Dadurch ist der Raum groß geworden und Salzburg ist leicht dahinter gekommen."

Das gelang aber nicht, und so mussten die Bayern bis zur 90. Minute auf das erlösende 1:1 warten. "Der Ausgleich kam spät, aber er war verdient", betonte Nagelsmann. Der Coach zeigte sich für das zweite Duell mit den "Bullen" in knapp drei Wochen zuversichtlich. "Wir müssen im Rückspiel so auftreten wie in der zweiten Hälfte, dann bin ich guter Dinge."

Für das Match in München erwartet Müller nach eigenen Angaben einen "heißen Tanz", stattfinden wird er in der 70.000 Zuschauer fassenden Allianz Arena wohl vor 25.000 Fans. Knapp 30.000 Menschen kamen in die Arena in Wals-Siezenheim und sorgten für ein ausverkauftes Haus - sehr zur Freude von Müller. "Es war ein tolles Fußballfest, das Stadion war Weltklasse, so macht Fußball Spaß", erklärte der 32-Jährige.