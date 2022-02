Österreichweiter „YesWeCare“-Tag wird organisiert

Wien, Innsbruck – Der Innsbrucker Roman Scamoni und der Wiener Daniel Landau sind weiterhin aktiv. Die beiden hatten ja „Lichterketten“ – am 19. Dezember eine in der Bundeshauptstadt, solche in Landeshaupt- und anderen Städten folgten – organisiert. Der an oder mit Covid Verstorbenen wurde gedacht, jenen gedankt, die im Gesundheitsbereich werken. Unter dem Motto „YesWeCare“. Eine Petition mit Begehrlichkeiten an Politiker aller Couleur haben die beiden verfasst, sie kann nach wie vor unterschrieben werden.