Wörgler Polylog: Tauchgänge ins tief Schwarze

Wörgl – Oberflächlich betrachtet haben die Kunst von Anna Kolodziejska und die von Herbert Hinteregger nicht wirklich miteinander zu tun. Haben sie aber sehr wohl, wie ihre auf Augenhöhe als Pingpong zweier Positionen angelegte Schau zeigt, in der es da wie dort um Landschaftliches im unüblichen Sinn geht.

Was die Arbeiten des Tirolers Herbert Hinteregger mit denen der in Karlsruhe lebenden Polin Anna Kolodziejska augenscheinlich verbindet, ist ihr Motiv: der Tiroler Schwarzsee. Den zu ergründen sich die beiden der unterschiedlichsten Medien bedienen. Dass das bei Hinteregger die Tinte von Kugelschreibern ist, verwundert nicht, malt der inzwischen 52-jährige Obholzer-Schüler doch seit Jahren ausschließlich mit dieser. Er macht auch die leeren Kugelschreiberhüllen zu Objekten seiner Kunst. Um etwa die verspiegelte Outdoor-Vitrine des Polylog mit mehr als 4000 dieser Relikte zu spicken, während Kolodziejska im galeristischen Foyer einen Stuhl von der Decke baumeln lässt.

Als Referenz an das, was die 46-Jährige üblicherweise macht, nämlich Objekte des täglichen Gebrauchs in ihrer zweckentbundenen Schönheit objekthaft zu zelebrieren.