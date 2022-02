Verein Osttirol Natur mit Visionen für die Sonnenstadt

„Unsere Stadt soll das Kopenhagen Österreichs werden“, machte sich ÖVP-Kandidat Alexander Kröll für einen massiven Ausbau der Rad-Infrastruktur stark. Den Vorschlag von Paul Meraner (MFG), im Bauamt eine Energieberatung für alle Bauwerber anzusiedeln, unterstützte Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ), außerdem möchte sie den Lokschuppen im Bahnhofsareal in ein Veranstaltungsgelände verwandeln. Deutliche Worte fand Hannes Schwarzer für die Liste Stadt Lienz (LSL), als er an die gerodete Streuobstwiese am Hochstein erinnerte: „Das war eine Schweinerei.“ Die Grünen-Spitzenkandidatin Gerlinde Kieberl sieht im Fernheizwerk einen großen Gewinn für die Bevölkerung und kritisierte den im Vergleich mit allen anderen Verkehrsteilnehmern „zu hohen Stellenwert des Autos im Stadtgebiet“. Wenn schon nicht das Kopenhagen Österreichs, sollte Lienz dank Photovoltaik zumindest die Sonnenhauptstadt werden, verlangte Domenik Ebner (NEOS), mit gutem Beispiel voranzugehen. Dem pflichtete Manuel Kleinlercher (FPÖ) bei, als Fischer sei er gegen den Ausbau der Wasserkraft. Die Diskussion hat der Verein auf seiner Homepage veröffentlicht.