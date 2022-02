SPÖ Jenbach will Verkehrsproblem lösen

„Seit Jahren ist bekannt, dass täglich über 28.000 Fahrzeuge die Brücke der Landesstraße benutzen und speziell am Nachmittag der Verkehr in diesem Bereich immer wieder kollabiert. Seit der Inbetriebnahme des Parkhauses am Bahnhof hat sich die Situation zusätzlich verschärft“, sagt SP-Bürgermeisterkandidat Wirtenberger. Er habe in den vergangenen Jahren mehrmals auf „diese unerträgliche Situation“ hingewiesen, jedoch sei von der Gemeindeführung keine Reaktion erfolgt. Heuer soll zwar der Kreisverkehr umgebaut werden, dies hätte laut SPÖ jedoch mit ein wenig Druck seitens der Gemeinde auch früher stattfinden können. „Wie immer in Jenbach, es wird reagiert und nicht agiert und alles nur punktuell betrachtet“, kritisiert Wirtenberger. Der Bedarf an einem gesamtheitlichen Verkehrskonzept bestehe seit Jahren. Es benötige eine Planung unter Einbeziehung aller Verkehrsarten.