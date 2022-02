Kufsteiner FPÖ will leistbares Wohnen nur für Deutschsprachige

In Wiener Neustadt, wo Schnedlitz als Bürgermeister-Stellvertreter und Wohn- und Sozialstadtrat fungiert, wird dies bereits so gehandhabt: Mietern bis zum 34. Lebensjahr und Pensionisten ab dem 60. Lebensjahr werden Gemeindewohnungen mit einem Mietpreisnachlass von 25 % angeboten. Allerdings sollen nur jene Wohnungen aus öffentlicher Hand erhalten, die über ein Deutsch-Sprachniveau von B1 nach europäischem Referenzrahmen verfügen. Per Definition können sie also Hauptpunkte in Konversationen verstehen, wenn eine klare Standardsprache verwendet wird.