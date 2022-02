Forderung nach „Einlenken“ bei Bausperre in Zirler Gewerbegebiet

Zirl – Die Gemeinderatssitzung am heutigen Donnerstag (die letzte vor der Wahl) sei für die Marktgemeinde Zirl eine Chance, bei der umstrittenen Bausperre im Gewerbegebiet Salzstraße-West/Europastraße noch „einzulenken“: Das sagt die Liste „Zirl Aktiv“ – und kündigt daher einen Dringlichkeitsantrag zur Aufhebung der Bausperre sowie der Widmungeinschränkung, die damit abgesichert werden soll, an.

BM Thomas Öfner („Für Zirl“) verwies auf die schon 2018 einstimmig beschlossene Fortschreibung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes: Darin sei festgelegt worden, dass in diesem Bereich die „Ansiedlung von grundsparenden und arbeitsplatzintensiven Betrieben angestrebt“ wird – die raumordnerischen Ziele seien also seit Jahren bekannt gewesen. Eine Firma mit Hauptsitz in Inzing, die an der Europastraße ein Produktionswerk für Betonfertigteile errichten will, spricht jedoch von „Anlassgesetzgebung“ und einer „massiven Verletzung des Eigentumsrechts“.