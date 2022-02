Mann ging in Graz mit Samurai-Schwert und Gaspistole einkaufen

Graz – Ein 45-Jähriger ist Mittwochabend in Graz ohne FFP2-Maske, dafür aber mit einem 1,2 Meter langen Samurai-Schwert bewaffnet in ein Lebensmittelgeschäft einkaufen gegangen. Als die alarmierten Polizisten ihn zur Rede stellten, meinte der Mann, er habe "vergessen" das Schwert bei sich zu tragen, er wollte lediglich einkaufen. Allerdings hatte der amtsbekannte Mann auch eine geladene Gaspistole bei sich. Wie die Polizei am Donnerstag berichtetet wurden bei einer Hausdurchsuchung wurden weitere Waffen sichergestellt.