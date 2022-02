Anzeige in Steinach: Pensionist beendete Quarantäne frühzeitig

Steinach am Brenner – Trotz positiven Tests hat ein Pensionist in Steinach am Brenner seine Quarantäne nach fünf Tagen für beendet erklärt. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann am Montagnachmittag im Ortszentrum von einer Streife kontrolliert. Wie sich herausstellte, war er seit Dienstag der Vorwoche (8. Februar) behördlich abgesondert.