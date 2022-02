Eurovignette für Platter „Sackgasse", Gurgiser mit Galgenhumor

Ein Kernpunkt der neuen Regelung ist der Übergang von der aktuellen zeit- auf eine kilometerbasierte Vignette für den Güterverkehr. (Symbolfoto) © Böhm

Straßburg/Innsbruck – Der Beschluss des EU-Parlaments am Donnerstag zur Eurovignetten-Richtlinie hat in der heimischen Politik zu harscher Kritik geführt. Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) bezeichnete die Richtlinie trotz "einzelner Verbesserungen" als "Enttäuschung". Die Folge der Entscheidung werde für Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) eine weitere Benachteiligung der Schiene und eine Erhöhung des "Transitdrucks entlang des Brennerkorridors" sein.

"Ich finde es bedauerlich, dass die EU hier ihre Chance vertan hat, weitere Möglichkeiten für faire Bedingungen zwischen Schiene und Straße zu beschließen", hielt Gewessler in einer Aussendung fest. Sie sah die Lösung, um der Transitlawine entgegen treten zu können, in einem erhöhten Mautzuschlag für Bergregionen – wie etwa in Tirol. Ein solcher "würde die Nutzung der Bahn für den Güterverkehr deutlich attraktiver machen und gleichzeitig wichtige Finanzmittel für die Entlastung der Bevölkerung generieren", meinte sie. Österreich werde seine Bemühungen jedenfalls weiter fortsetzen.

Übergang auf kilometerbasierte Vignette Kernpunkt der vorliegenden Eurovignette ist der Übergang von der aktuellen zeit- auf eine kilometerbasierte Vignette. Außerdem werden EU-weit die Infrastruktur- und Benutzungsgebühren für schwere Lkw aufgrund der CO2-Emissionen differenziert. Gebühren für externe Kosten aufgrund der Luftverschmutzung müssen erhoben werden. Die EU-Staaten dürfen auf diese Gebühren verzichten, wenn sie zur Umleitung des Verkehrs mit unbeabsichtigten negativen Folgen führen. Einnahmen aus Staugebühren sind möglich. Auf stark überlasteten Abschnitten dürfen Infrastrukturgebühren um bis zu 50 Prozent angehoben werden.

Ebenfalls enttäuscht zeigte sich die ÖVP-Europaabgeordnete Barbara Thaler: "Es fehlt an allen Ecken und Enden", sagte sie. Es gebe zu viele Ausnahmen. Das Gesetz werde zu einer Zerklüftung des europäischen Transportbinnenmarktes führen und "kein einziges Gramm CO2 einsparen", sagte Thaler. Auch die Verlagerungsziele von der Straße auf die Schiene seien so nicht erreichen.

Platter: "Lässt regionale Notwendigkeiten völlig außer Acht"

In einer ersten Reaktion bekräftigte Platter indes einmal mehr, an den Anti-Transitmaßnahmen wie den Sektoralen Fahrverboten, Wochenendfahrverboten und Blockabfertigungen festhalten zu wollen. Die EU müsse endlich erkennen, "dass ihre derzeitige Verkehrspolitik in die Sackgasse führt und der Unmut der Menschen über den Transit immer größer wird". "Von Straßburg aus" sei heute eine Entscheidung getroffen worden, "die regionale Notwendigkeiten völlig außer Acht lässt", kritisierte der Landeschef. "Massiv belastete Regionen können nur durch eine effektive Verlagerungspolitik von der Straße auf die Schiene entlastet werden", war Platter überzeugt.

Auch Platters Stellvertreterin und Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe (Grüne) zeigte sich am Donnerstag enttäuscht, dass die "so dringend notwendige Verkehrswende" nicht "mit einer ökologisierten Wegekostenrichtlinie" eingeläutet worden sei. Mit einer höheren Bemautung des Transitverkehrs – wie im ursprünglichen Entwurfsvorschlag vorgesehen – hätte "die so erlangte Kostenwahrheit die Verlagerung auf die Schiene" vorantreiben können. Der "Einfluss der mächtigen Transport- und Logistiklobbys" habe dies aber verhindert, kritisierte sie. Die nun beschlossene Form der Wegekostenrichtlinie würde Tirol "noch mehr Lkw-Verkehr bescheren", prognostizierte die grüne Politikerin. Sie appellierte, nun "trilaterale Lösungen mit Deutschland und Italien" zu suchen.

Gurgiser: "Da müssen sie die Autobahn vierspurig ausbauen"

Drastischere Worte fand das Transitforum Tirol um Fritz Gurgiser. "Das kranke, hochsubventionierte europäische Hin- und Hergekarre auf Grundlage billigster Mauten, billigst angemeldeter Transit-Lkw ebenso wie billigst angemeldeten Lkw-Fahrern vornehmlich in EU-Oststaaten mit Urgewalt aufrecht zu halten", sei die Grundlage für die Eurovignetten-Richtlinie. Damit werde "auch den gutgläubigsten Bürgern 1:1 vor Augen geführt, dass die Verlagerung von Güterverkehr auf die Schiene das letzte Ziel ist, was in EU-Parlament, EU-Kommission und EU-Rat forciert wird."

Die Debatte zur Eurovignette an sich bezeichnete Gurgiser jedoch als "viel Lärm um wenig". Deswegen würden nicht mehr Lkw auf der Brennerroute unterwegs sein, wie nun allenthalben gesagt werde. "Wie denn auch? Es gibt ohnehin keinen Platz mehr. Da müssten sie die Autobahn schon vierspurig ausbauen", erklärte er. Mehr Lkw würden nur dann fahren, wenn die Tiroler Maßnahmen wie Blockabfertigung und Fahrverbote wieder aufgehoben würden. Dahingehend sollten nunmehr ganz im Gegenteil die "Daumenschrauben angezogen" werden, verlangte der Transitform-Chef.

Scharfe Kritik auch von SPÖ, FPÖ und NEOS

Der SPÖ-Verkehrssprecher im Tiroler Landtag, Philip Wohlgemuth, zeigte sich ebenfalls mit der EU-Entscheidung nicht einverstanden. ÖVP und Grüne machte er jedoch mitverantwortlich. "Vermeintliche Machtworte" von Gewessler und Platter seien "ungehört" geblieben, die Tiroler EU-Abg. Barbara Thaler (ÖVP) habe sich als EVP-Verhandlerin "in keinster Weise durchsetzen" können. Auf Landesebene nahm er die schwarz-grüne Landesregierung in die Pflicht, die der Tiroler Bevölkerung eine Entlastung vom Transitverkehr versprochen hatte. "Vier Jahre lang sind diesen Ankündigungen keine Taten gefolgt", meinte Wohlgemuth.

Für FPÖ-Abgeordneten Gerald Hauser ist der Eurovignetten-Beschluss eine "Hiobsbotschaft" aus Straßburg. Besonderer Dorn im Auge des Osttirolers war, dass eine Lkw-Mauterhöhung nur mit Zustimmung der Nachbarländer eingeführt werden kann. Damit werde "eine Preiserhöhung auf der Brennerstrecke unmöglich, weil Deutschland und Italien bereits in der Vergangenheit stets gegen eine Mauterhöhung" gewesen seien. Österreich habe innerhalb der EU "kaum die Gelegenheit, sich durchzusetzen", meinte er.

Ein wenig überraschendes, aber umso enttäuschenderes Ergebnis sah auch der Tiroler NEOS-Verkehrssprecher Andreas Leitgeb. Bemühungen aus Tirol, noch Änderungen zu erwirken seien "vergebens" gewesen. "Die Gesundheit und Sicherheit der Tiroler_innen hat man heute dem Wohlwollen von Industrie und Frächtern geopfert. Niemand braucht sich künftig wundern, wenn wir an unseren Notmaßnahmen und Fahrverboten festhalten um nicht völlig im Schwerverkehr zu ersticken!".

WKÖ: "Wenig zufriedenstellend"

Auch die Wirtschaftskammer (WKÖ) bezeichnete die Richtlinie als "wenig zufriedenstellend". Laut Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr, wurden "Chancen auf eine stärkere Harmonisierung der Mautsysteme innerhalb der EU" nicht genützt. Der WKÖ sei es nun wichtig, "dass es weder in Österreich noch auf EU-Ebene zu Doppelbesteuerungen von CO2 kommt"." Überschneidungen zwischen der Wegekosten-Richtlinie mit anderen Instrumenten zur Bepreisung von CO2-Emissionen aus dem Fit-for-55-Paket, wie etwa dem geplanten Emissionshandel oder höhere Energiesteuern sind unbedingt zu verhindern", forderte er. Außerdem hätte er sich eine stärkere Verpflichtung zur Zweckbindung der Mauteinnahmen gewünscht. "Sie müssen in den Straßenverkehrssektor reinvestiert werden", meinte Klacska.

AK-Experte sieht Licht und Schatten

Franz Greil von der Abteilung Umwelt und Verkehr der Arbeiterkammer Wien erklärte hingegen, dass der Beschluss nicht nur Nachteile mit sich bringe. Er räumte zwar ein, dass der Lkw-Transit dadurch "wenig Entlastung" erfahren werde, allerdings seien in der Richtlinie auch Fortschritte und Vorteile enthalten.

"Sensationell ist der sogenannte Querfinanzierungszuschlag", sagte Greil am Donnerstag. Man könne durch dieses Instrument zusätzlich 15 Prozent bei der Lkw-Maut einheben für die Entlastung des Verkehrs auf der Autobahn verwenden. "Damit können wir den Öffi-Verkehr, die Rollende Landstraße (Rola) oder die S-Bahn mitfinanzieren", erklärte er. Dies sei vor 20 Jahren "unvorstellbar" gewesen. Darüber hinaus sei der Umstieg von einem zeit- auf ein kilometerbasiertes Mautsystem ein Fortschritt. Die Eurovignetten-Richtlinie erlaube auch "mehr Freiheit bei den externen Kosten", die eingehoben werden dürfen. Neben Faktoren wie Feinstaub, Stickoxiden etc., dürfen nun auch Zuschläge für den CO2-Ausstoß verlangt werden.

Dass die Reduktion des Lkw-Transitverkehrs aber nur über die Erhöhung der Mauttarife gelingen kann, glaubte er aber nicht. "Die Tiroler Regierung sagt zu Recht, dass es einen großen Umwegverkehr über den Brenner gibt". Den Grund dafür sah er aber auch im Dieselprivileg. "Der Diesel ist in Österreich für die Frächter billiger zu haben als in Deutschland und Italien", begründete er seine Ansicht. Für Tirol bräuchte es, wie schon von mehreren Seiten gefordert, eine Korridormaut.

Entgegenkommende Töne aus Bayern

Kritisiert wurde in Tirol vor allem, dass bei einer Lkw-Mauterhöhung die Nachbarstaaten zustimmen müssen. Aus Bayern hörte man zuletzt aber entgegenkommende Töne: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schlug dem deutschen Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) in einem Schreiben vor, die Tarife zu erhöhen, um den Umwegverkehr einzudämmen.