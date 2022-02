Eurovignetten-Beschluss: Gewessler und Platter enttäuscht, Gurgiser schäumt

Innsbruck – Das EU-Parlament hat am Donnerstag den Reformentwurf zur Eurovignetten-Richtlinie beschlossen. In Österreich löste der bereits erwartete Beschluss vorwiegend Kritik aus. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler erklärte in einer ersten Reaktion, dass die Richtlinie "zwar einzelne Verbesserungen bringen" würde, aber "aus österreichischer Sicht im Gesamtpaket eine Enttäuschung" sei.