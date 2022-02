Klimaziele auf Eis gelegt: China will heuer wieder mehr Kohle verfeuern

Aufgrund des hohen Energiebedarfs will China heuer wieder vermehrt auf fossile Brennstoffe setzen.

Peking – Damit sich ein Energieengpass nicht wiederholt, will China heuer wieder mehr Kohle verbrauchen. Auch sollen Kohlekraftwerke dabei unterstützt werden, mit voller Kapazität zu arbeiten. Der Strombedarf für die Produktion und den Wohnverbrauch müsse gedeckt werden, sagte Chinas Regierungschef Li Keqiang am Dienstag in einer Rede zur wirtschaftlichen Lage.