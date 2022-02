Nachwuchs bei den „Schmuggel"-Chamäleons im Tiergarten Schönbrunn

Nguru-Zwergchamäleons sind nur ein paar Zentimeter groß. © DANIEL ZUPANC

Wien – Vor etwa einem Jahr hatte der Zoll dem Wiener Tiergarten Schönbrunn über 70 Chamäleons übergeben. Die Tiere waren einem Schmuggler am Flughafen Wien abgenommen worden. Die Reptilien aus Tansania waren damals in einem sehr schlechten Zustand. Sie haben sich aber mittlerweile gut erholt und Nachwuchs bekommen. "Mittlerweile haben alle der seltenen Chamäleon-Arten Eier gelegt, von drei Arten sind die Jungtiere bereits geschlüpft", so die Revierleiterin Inez Walter.

📽️ Video | Die "Schmuggel"-Chamäleons in Schönbrunn entwickeln sich prächtig

Unter den beschlagnahmten Tieren waren auch die stark gefährdeten Spitznasen-, Zweihorn- sowie Zwergchamäleons. Schönbrunn übernahm damals die Notversorgung der exotischen Tiere und brachte sie in speziellen Terrarien unter. "Chamäleons sind Einzelgänger und müssen daher auch einzeln gehalten und gefüttert werden – nur zur Paarung kommen sie zusammen. Die Pflege dieser anspruchsvollen Tiere ist für uns eine besondere Herausforderung, aber es zahlt sich aus", sagte Walter in einer Aussendung am Donnerstag.

Reservepopulation im Tiergarten

Bei den Nguru-Zwergchamäleons gab es beispielsweise im vergangenen Jahr sogar schon mehr als 80 Nachzuchten. Ausgewachsene Tiere sind nur knapp sechs Zentimeter groß – die winzigen Jungtiere messen gerade einmal einen Zentimeter plus einen halben Zentimeter Schwanz.

