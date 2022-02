Mehr als 28.000 saudische Frauen bewerben sich um 30 Lokführerstellen

Riad,Madrid – Vor wenigen Jahren durften sie noch nicht einmal selbst Auto fahren – nun haben sich mehr als 28.000 Frauen in Saudi-Arabien beim spanischen Bahnunternehmen Renfe als Lokführerinnen beworben. Insgesamt schrieb Renfe 30 Stellen aus. Es sei das erste Mal in der Geschichte des Landes, dass saudische Frauen Zugang zu diesem Beruf hätten, schrieb das Unternehmen in einer Mitteilung auf seiner Internetseite. Frauen haben in dem islamisch-konservativen Königreich bisher wesentlich weniger Rechte als Männer.