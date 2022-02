Rendi-Wagner erwartet neue Virusvariante im Sommer

Berlin – SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner erwartet eine neue Virusvariante, die im Sommer nach Europa kommen werde. "Die Wahrscheinlichkeit einer neuen Variante ist sehr hoch", sagte sie am Donnerstagnachmittag nach ihrem Gespräch mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in Berlin. Die entscheidende Frage sei, die neue Welle besser zu bewältigen. "Wir dürfen nicht dieselben Fehler noch ein drittes Mal begehen."

Rendi-Wagner setzt dafür auf die "altbewährten Instrumente". "Bis Sommer brauchen wir eine hohe Durchimpfungsrate." Sowohl in Österreich als auch in Deutschland müsse die Durchimpfungsrate in Richtung neunzig Prozent gehen. Dafür müsse es gezielte Kampagnen geben, vor allem für die Gruppe junger Erwachsener. "Die Impflücken müssen geschlossen werden."

Daher plädiert sie auf jeden Fall weiterhin für das Maskentragen in geschlossenen Räumen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Supermärkten etc. Das Um und Auf sei jetzt vorausschauendes Handeln und nicht reaktives Handeln: "Wir müssen aus den Fehlern lernen und dürfen nicht dem Virus hinterherlaufen." Man müsse langfristig die Lehre aus der Pandemie ziehen, um künftig besser gerüstet zu sein. "Wir hoffen, es bald überstanden zu haben. Aber nach der Pandemie ist vor der Pandemie."