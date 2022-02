Dortmund steht vor Europa-League-Aus, auch Barcelona muss zittern

Dortmund, Barcelona – Borussia Dortmund steht bereits im Sechzehntelfinale der Fußball-Europa-League vor dem Aus. Der BVB kassierte am Donnerstag im Hinspiel gegen die Glasgow Rangers eine überraschende 2:4-Heimniederlage und muss damit in der Retourpartie in einer Woche eine Aufholjagd hinlegen. In einer unangenehmen Situation befindet sich auch der FC Barcelona nach einem Heim-1:1 gegen Napoli. Sheriff Tiraspol besiegte Braga 2:0, Betis Sevilla gewann bei Zenit St. Petersburg 3:2.