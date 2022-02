Bei der WSG Tirol saßen sieben Legionäre im Bus Richtung Innviertel

„Es wird eine spannende Angelegenheit“, diktierte Thomas Silberberger. Im Wissen, dass nur ein Auswärtssieg in Ried seine Elf im Kampf um die Top sechs und das Meister-Play-off im Rennen hält: „Und deswegen brauchen wir einen Plan für die letzte Viertelstunde“, will Silberberger im Fall der Fälle im Finish in Sachen Offensive wie beim Pokern „all in“ gehen.

Das Adjektiv „spannend“ trifft auch in der zweiten Frühjahrspartie auf die Legionärsfrage im Lager der Wattener zu. Denn alle sieben Legionäre (Maxime Awoudja, Kofi Schulz, Sandi Ogrinec, Zan Rogelj, Bror Blume, Giacomo Vrioni und Tim Prica) saßen gestern im Bus. Einen davon muss Silberberger noch aus dem Match-Kader streichen. Im ersten Spiel gegen Sturm stand der angeschlagene Torjäger Giacomo Vrioni (Silberberger am letzten Wochenende im O-Ton: „Er hat um seine Nichtnominierung gebettelt“) nicht im Aufgebot, diese Woche meldete der 23-jährige Angreifer aber volle Einsatzbereitschaft an. Fix ist: Die WSG braucht in Ried zumindest ein Tor ... (lex)