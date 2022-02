Kufsteiner Verein KlangFarben: Ein Festival für Solokünstler

Kufstein – Konzerte abseits des Mainstreams bringt der Kufsteiner Verein KlangFarben seit 2013. Mit The Art of Solo frönte man bereits in der Vergangenheit der „Königsdisziplin in der Musik“, dem Soloprogramm. Heuer gibt es unter diesem Titel ein internationales Festival. Am 29. und 30. April stehen 14 renommierte Solomusiker auf der Bühne im Kultur Quartier, das Spektrum reicht von Pop, Rock und Metal über Klassik, Jazz und Folk bis Ambient, Filmmusik, Tango und Singer/Songwriter.