Ausstellung in der Albertina: Munch und sein Echo in der Kunst

Ikonisch und faszinierend: Edvard Munchs „Madonna“ spiegelt die Auseinandersetzung des Künstlers mit Fragen von Weiblichkeit, Sexualität und eigenem Verlangen wider. © Albertina

Von Bernadette Lietzow

Entgeltliche Einschaltung

Wien – Hauptattraktion der Frühjahrsausstellung der Wiener Albertina ist der norwegische Maler, dessen Bilder wie „Der Schrei“ oder „Madonna“ auch abseits kunstinteressierter Zugänge Ikonen-Status haben. Der knappe Titel-Zusatz „Im Dialog“ hebt die bis 19. Juni laufende Munch-Personale mit Schwerpunkt auf dessen stupende späte Periode höchst gelungen auf eine neue Ebene: Im Wechsel zwischen Räumen, die Munchs Weg zeigen, und jenen, in denen sieben Positionen die immense Bedeutung Munchs für die Kunst der Gegenwart reflektieren, entsteht ein faszinierendes Bezügegeflecht.

In präsentierten Werkgruppen von Andy Warhol, Jasper Johns, Georg Baselitz, Miriam Cahn, Peter Doig, Marlene Dumas und Tracey Emin ist Munch präsent, direkt in der Auseinandersetzung mit seinen erwähnten „Ikonen“, zurückhaltender in der Verschränkung von dessen melancholischen Themen mit eigenen Empfindungen wie Nöten oder auch in einer Art Meta-Diskurs zu Bildinhalten und Techniken des bedeutenden Wegbereiters.

Munch und Pop-Art: Andy Warhols „Der Schrei“. Andy Warhol Foundation lbertina © Albertina

Da der ganze 2. Stock der Albertina der Schau gewidmet ist, kann sich die kuratorische Idee großzügig entfalten – auch für das Publikum, das in dieser Konzeption, gleichsam an Munchs Hand, Bekanntschaft mit bedeutender „jüngerer“ Kunst erneuern oder neu machen kann.

Über sechzig Gemälde und Druckgrafiken zeigen beeindruckend die zunehmende Gestaltungsfreiheit des Malers, der 1944 im Alter von achtzig Jahren verstarb.

Sichtbar gemacht wird sein Ringen um künstlerischen Ausdruck, der weit über die Abbildung der Wirklichkeit hinausgehen muss, um das oft genug peinigende Innere zum Vorschein zu bringen.

Gequälte Seelen in unüberwindlichem Abstand zueinander legen Zeugnis ab von Munchs illusionsloser Haltung zu Paarbeziehungen. Sein Gemälde „Pubertät“ (1914–16), das für den Aufbruch in die Moderne steht, entwirft, dunkel beschattet, ein traurig-bedrohliches Bild des Heranwachsens.

Eine besondere Sogwirkung entwickeln Munchs Naturbilder, in denen intensive Farbakzente die äußere und die Seelen-Landschaft miteinander verschmelzen. In diese Bilder, die den tauenden Schnee, den herbstlichen Ulmenwald oder in verhaltener Buntheit schillernde Wellen zeigen, malt Munch seine Ängste, Zweifel und Fragen.

Die Darstellung der Landschaft aus eigenem Blickwinkel verbindet „Echo Lake“ (1998) des Schotten Peter Doig (geb. 1959) mit Edvard Munch. Tracey Emin teilt mit Munch die Notwendigkeit, die düstere Kehrseite des Ichs zur eigenen künstlerischen Sprache zu machen.

Neben vielen exzellent kontextualisierten Arbeiten zeigt die Ausstellung ihren Film „Homage to Edvard Munch and All My Dead Children“ (1998), einen intensiven Widerhall auf „Der Schrei“.

Jasper Johns wiederum extrahierte in seiner Auseinandersetzung mit Munch Strukturen aus dessen Bildern wie „Zwischen Uhr und Bett“: Aus dem Muster der Bettdecke kreiert er eine Form von abstrahiertem Kommentar zu Munchs Thema der Endlichkeit des Menschen.