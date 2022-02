Kopfkino nach Noten: Pianist Francesco Piemontesi zu Gast beim Kammerkonzert

Den barocken Genius Bach für die Nachwelt zu übersetzen, dieser Aufgabe nahm sich Ferruccio Busoni Ende des 19. Jahrhunderts an und übertrug Bachsche Orgelmusik auf das Klavier. Mit fantastisch leichter Hand zaubert Piemontesi Kostproben von Busonis seinerzeitigem Bemühen in die Tasten und Pedale. Erstaunlich, wozu so ein Steinway-Flügel, in den richtigen Händen, in der Lage ist. Bachs Fuge Es-Dur (BWV 552), anno 1739 für die Orgel komponiert, klingt am Klavier mit einem Mal ganz so, als ob hier das große Kircheninstrument mit all seinen Pfeifen zum Einsätz käme. Eine bemerkenswert schöne akustische Täuschung.