Berufsleben & Karriere, Olympia-Bilanz, Eurovignette: Das war „Tirol Live“

📽️ Video | Die komplette Folge von „Tirol Live" am Freitag

"Menschlicher Faktor“ im Berufsleben

Verhaltensökonom Matthias Sutter war der erste Gast bei „Tirol Live" am Freitag. Der Professor für Experimentelle Wirtschaftsforschung an den Universitäten Köln und Innsbruck ist seit 2017 Direktor am Max Planck Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn.

In seinem zweiten Buch liefert der Wahltiroler aktuelle Erkenntnisse, um den „menschlichen Faktor“ im Berufsleben besser zu verstehen und um ein erfolgreiches Miteinander zu ermöglichen. Von der Bewerbung bis zum Vorstand und warum Homeoffice der Karriere schadet: davon erzählte Sutter bei „Tirol Live".

📽️ Video | Matthias Sutter in „Tirol Live”

Österreichische Erfolge bei Olympia

Philipp Trattner, Sektionschef im Sportministerium, zog danach eine erste Bilanz der zu Ende gehenden Olympischen Winterspiele in Peking. Schon vor den letzten Wettkämpfen darf sich Österreich über eine satte Ausbeute bei den Olympischen Winterspielen in Peking freuen. Mit zumindest sechs Goldenen sowie einer Summe von 17 Medaillen gab es rein was Olympiasiege betraf mit Turin 2006 nur einmal erfolgreichere Spiele.

Bei diesen Zahlen blickte auch Trattner zufrieden zurück. „Es hat sehr positive Überraschungen gegeben, auch welche in die andere Richtungen. Wenn man rein den Kader betrachtet, dann war klar, dass wir den besten Olympia-Kader hinschicken, den wir je gehabt haben“, meinte der Tiroler.

📽️ Video | Philipp Trattner in „Tirol Live”

Thaler zu Eurovignette und Transitproblem

Barbara Thaler, Tiroler Abgeordnete zum Europaparlament, analysierte dann die jüngste Entwicklung in Sachen Transitverkehr. Das Europaparlament hat am Donnerstag bekanntlich die Eurovignetten-Richtlinie beschlossen, die in Österreich und Tirol auf blanke Ablehnung stößt.

📽️ Video | Barbara Thaler in „Tirol Live”

