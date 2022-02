Vermeintlich umweltfreundliche Sonnencremes schädigen Meereslebewesen

Wien – Sonnenschutzmittel schädigen wichtige Einzeller im Meer. Es handelt sich dabei um Foraminiferen – winzige, schalentragende Lebewesen, die einen wesentlichen Beitrag zum globalen marinen Kohlenstoff- und Stickstoffkreislauf leisten. Speziell Wirkstoffe in als "umweltfreundlich" vermarkteten Sonnencremes greifen Kieselalgen an, die in Symbiose mit den Foraminiferen leben und für deren Stoffwechsel essenziell sind, berichten Wiener Forscher im Fachjournal Scientific Reports.

Der überwiegende Teil der Foraminiferen-Arten lebt im Meer und ernährt sich von pflanzlichem Plankton (Phytoplankton), also etwa von Algen. Viele Foraminiferen-Arten nutzen Algen aber auch auf andere Weise als Energielieferant: Weil die Algen Photosynthese betreiben können, leben die Foraminiferen mit ihnen in Symbiose und sind von der Fähigkeit der Algen abhängig, mittels Sonnenlicht Kohlenhydrate herzustellen.

"Aufgrund der großen Menge an Foraminiferen in den tiefen wie auch flachen Gewässern und deren Aufnahme von Phytoplankton kann davon ausgegangen werden, dass sie einen wesentlichen Beitrag zum globalen marinen Kohlenstoff- und Stickstoffkreislauf leisten", erklärt Petra Heinz vom Institut für Paläontologie der Universität Wien in einer Aussendung. Diese Funktion könnte allerdings vor allem in küstennahen Gebieten durch die Verschmutzung mit Rückständen von Sonnencremes beeinträchtigt werden.