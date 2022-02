Aha-Effekt, Olympia und Transit: „Tirol Live“ heute ab 18 Uhr auf TT.com

Freitag ist wie immer „Tirol Live“-Tag. Im Talkformat auf TT.com ist heute ab 18 Uhr Matthias Sutter zu Gast. Der Verhaltensökonom und Professor für Experimentelle Wirtschaftsforschung an den Universitäten Köln und Innsbruck ist seit 2017 Direktor am Max Planck Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn. In seinem zweiten Buch liefert der Wahltiroler aktuelle Erkenntnisse, um den „menschlichen Faktor“ im Berufsleben besser zu verstehen und um ein erfolgreiches Miteinander zu ermöglichen.