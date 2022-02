Hunderte Paar Ski als Beute: Paar in Ischgl festgenommen

Das Paar soll allein in Ischgl binnen weniger Tage 24 Paar Ski gestohlen haben. (Symbolfoto) © Thomas Böhm TT

Von Thomas Hörmann

Ischgl – Skidiebstähle – in Tirols Tourismus-Hochburgen normalerweise Massendelikte, die häufig ungeklärt bleiben. Nicht so in Ischgl: Dort konnten Polizeibeamte zuletzt eine ganze Serie klären. Der Hauptverdächtige, ein 49-jähriger Deutscher, trieb es nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler offenbar besonders bunt. Bei dem Mann handelt es sich um einen mutmaßlichen Serientäter, der für Hunderte Skidiebstähle und einen Schaden im sechsstelligen Bereich verantwortlich sein soll. Das ergaben zumindest Recherchen der Ischgler Polizeibeamten im Internet.

Doch zunächst wurden die Ermittlungen durch eine „Häufung von Skidiebstählen in den vergangenen Tagen in Ischgl ausgelöst“, berichtet Inspektionskommandant Dietmar Siegele. Vor allem im Bereich der Liftstationen seien mehrere Paar Ski und Stöcke verschwunden. Für die Ischgler Polizei der Auslöser, um verstärkte Kontrollen durchzuführen. Zunächst ohne Erfolg.

Das änderte sich, als sich am Dienstag gegen 15.20 Uhr bei der Polizeiinspektion eine Geschädigte meldete. Die Frau gab an, ihre gestohlenen Ski entdeckt zu haben. Die Sportgeräte befanden sich versperrt in einem Skiständer bei der Talstation einer Liftanlage. Für die Ischgler Polizisten der Durchbruch. Bei der Überwachung des Skiständers konnten sie bald einen Mann beobachten, der die Beute abholte und in einem Sack verstaute. Der Verdächtige war nicht allein, sondern in Begleitung seiner 46-jährigen Partnerin und Landsfrau. Gemeinsam machte sich das Paar zu Fuß auf den Weg in die Ferienunterkunft.

Dort ließen die Polizisten die Falle zuschnappen. Schon bei der Kontrolle entdeckten die Beamten im Sack ein weiteres – ebenfalls gestohlenes – Paar Ski. Das war aber noch längst nicht alles. Bei einem Lokalaugenschein im Skikeller des Hotels stießen die Polizisten auf weitere als gestohlen gemeldete Sportgeräte, die sie dem Beschuldigten zuordnen konnten. Auch im Hotelzimmer wurden sie fündig. Die Bilanz der polizeilichen Suche nach Beute: Die Beamten beschlagnahmten 24 hochpreisige und neuwertige Paar Ski, 19 Paar Skistöcke, mehrere lose Skibindungen und Skibrillen.

Das ganze Ausmaß der Serie offenbarte sich allerdings erst bei den Recherchen im Internet. Wie die Beamten herausfanden, hatte der Beschuldigte auf einer Online-Plattform mit drei verschiedenen Accounts Hunderte Skipaare und Stöcke angeboten. Ein Gespräch mit der deutschen Staatsanwaltschaft und eine Hausdurchsuchung am heimatlichen Wohnsitz des Paares waren die Folgen. Dabei tauchten weitere 17 Paar Ski, sechs Snowboards und elf Paar Stöcke auf. Höchstwahrscheinlich ebenfalls Diebesgut.

„Wir haben Hinweise, dass der Verdächtige auch in der Schweiz, Südtirol, Vorarlberg und weiteren Tiroler Skiorten gestohlen hat“, sagt Siegele. Die Ermittlungen seien aber noch am Laufen. Der 49-Jährige hat ein Teilgeständis abgelegt: „Er gibt zu, was offensichtlich ist. Mehr nicht“, so der Inspektionskommandant. Der Deutsche befindet sich mittlerweile in der Innsbrucker Justizanstalt in Untersuchungshaft. Seine Partnerin nicht. „Bei ihr ist unklar, inwieweit sie an den Straftaten beteiligt war.“ Fast schon kurios: Auch wenn der Verdächtige offenbar wie ein Profi stahl, war er keiner: „Er hat einen Job.“

In Ischgl ebenso wie in ganz Tirol sind Skidiebstähle pandemiebedingt selten geworden. Gerade einmal 71 Delikte scheinen in der Kriminalstatistik 2021 auf. Zum Vergleich: 2020 waren es noch 1726, das entspricht einem Rückgang von 96 Prozent. Früher war’s noch schlimmer: So werden die gestohlenen Wintersportgeräte in der Kriminalstatistik 2011 mit 3136 Stück beziffert.