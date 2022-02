„Best of böse"-Satire im „Falter" laut Presserat medienethisch zulässig

© (c) Leopold Nekula/VIENNAERPORT via www.imago-images.de

Der Satire-Rückblick "Best of Böse" des Falters sorgte im Dezember für große Aufregung.

Wien – Im vergangenen Dezember hat der "Best of Böse"-Jahresrückblick der Wochenzeitung "Falter" für Aufregung gesorgt. Eine mit "geilzeit" betitelte Fotomontage im Stil einer Krippenszene zeigte Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz' Lebensgefährtin Susanne Thier mit entblößter Brust. Mehrere Personen - auch aus der Politik - befürchteten einen Eingriff in deren Persönlichkeitsschutz und wandten sich an den Presserat. Dieser erklärte die Montage nun als medienethisch zulässig.

Zu prüfen galt es, ob Thier auf diese Art und Weise in den politischen Diskurs miteinbezogen werden durfte. Die Darstellung mit entblößter Brust weise im Kontext mit der Überschrift "geilzeit" einen sexualisierten Gehalt auf, womit ein Eingriff in die Privatsphäre vorliegen könnte. Zwar übte Thier selbst keine politische Funktion aus, doch war sie während der politischen Tätigkeit von Kurz in den Medien präsent - etwa bei Wahlkampfveranstaltungen an seiner Seite oder nachdem ihre Schwangerschaft bekannt gegeben worden war. "Folglich nahm Thier am öffentlichen Leben teil, und die Beziehung mit Kurz wurde für die politische Erzählung des Politikers eingesetzt", hielt der Senat 1 des Presserats fest und maß diesem Umstand entsprechendes Gewicht hinsichtlich seiner Entscheidung bei. Zudem sei für die Betrachterinnen und Betrachter erkennbar, dass es sich um eine Montage handle.