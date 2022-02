83-jähriger Innsbrucker von falschen Polizisten um Wertsachen betrogen

Innsbruck – Am Donnerstag wurde ein 83-jähriger Innsbrucker Opfer einer Betrugsmasche mit falschen Polizisten. Der Mann wurde gegen 12.15 Uhr von einem Betrüger telefonisch mitgeteilt, dass seine Wohnung stark einbruchsgefährdet sei. Aus diesem Grund würde die Polizei seine Wertsachen in Verwahrung nehmen.

In der Folge übergab der 83-Jährige seine Münzsammlung auf der Straße vor seinem Wohnhaus an einen Mann in Uniform. Der Betrüger fuhr mit einem dunklen Kleinwagen davon. Wie groß der entstandene Schaden ist, konnte die Polizei noch nicht angeben. (TT.com)