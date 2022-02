Wacker nennt den Investor: Thomas Kienle ist der neue Geldgeber

Innsbruck ‒ Pünktlich vor dem Auftakt in der zweiten Fußball-Liga am Samstag lüftete der FC Wacker Innsbruck das Geheimnis, wie der neue Geldgeber heißt: Der designierte FCW-Präsident Kevin Radi hieß mit Thomas Kienle einen aus Deutschland stammenden Unternehmer aus dem Medizinsektor auf der schwarzgrünen Kommandobrücke willkommen. Die Partnerschaft sei langfristig und soll den Verein finanziell endlich stabilisieren.

Laut Vertrag werde eine erste Investitionssumme bereits in dieser Saison fließen, weitere dann in den kommenden Spielzeiten.

"Die Partnerschaft ist langfristig ausgerichtet und soll den Verein so auf eine stabile finanzielle Basis stellen. Mit der Bekanntgabe des Partners hoffen wir, dass wir das Vertrauen von vielen Mitgliedern und Fans stärken können und den zuletzt viel zu häufigen medialen Spekulationen ein Ende setzen", wurde Radi in einer Club-Aussendung zitiert. Er pflegt mit Kienle seit Jahren eine Geschäftsbeziehung, so kam der Kontakt zustande.