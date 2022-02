Alk-Lenker kam in Breitenbach von Fahrspur ab und krachte in Gegenverkehr

Breitenbach – In Breitenbach kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, als ein Pkw in einer Rechtskurve auf der Unterinntaler Straße über die Fahrbahnmitte geriet und mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Der Lenker des Fahrzeugs war stark alkoholisiert.

Der 33-Jährige war mit seinem siebenjährigen Sohn von Breitenbach in Richtung Kramsach unterwegs, als es zum Unfall kam. Der Pkw kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden Auto, welches von einer 39-jährigen Frau gelenkt wurde. Dadurch schlitterte er noch ca. 100 Meter weiter und krachte schließlich in die Leitplanke auf der Gegenfahrbahn.

Eine 26-jährige Österreicherin, die in dem Moment mit einem Kinderwagen, in dem sich ihre fünf Monate alte Tochter befand, am Straßenrand ging, sprang mit dem Kinderwagen und dem Baby über die dortige Böschung, um sich in Sicherheit zu bringen.