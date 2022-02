Alpin-Teambewerb wird von Wind bedroht: Start verschoben

Der Beginn des letzten Ski-Alpin-Bewerbs bei den Olympischen Spielen in Peking ist am Samstag verschoben worden. Wegen starker Windböen und schlechter Vorhersagen in Yanqing war die Startzeit des Mixed-Teamevents um 3.00 Uhr MEZ nicht haltbar, wie die Organisatoren mitteilten. Die Entscheidung über einen Start um 5.00 Uhr will die Jury zeitnah treffen.