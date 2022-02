Kein optimaler Start für Maier: Nach dem ersten Lauf im Viererbob Achter

Benjamin Maier hat keinen optimalen Start in die olympische Viererbob-Konkurrenz in Yanqing geschafft. Der Tiroler rangiert mit seiner Crew nach einem von vier Läufen nur an achter Stelle, der Tiroler hat 0,63 Sekunden Rückstand auf den Deutschen Johannes Lochner, der 0,16 vor Landsmann Francesco Friedrich liegt. Dritter ist der Kanadier Justin Kripps (+0,25). Österreich II mit Markus Treichl ist 21. (+1,40). Lauf zwei folgt im Anschluss, die Entscheidung fällt am Sonntag.