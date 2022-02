Bundeswerbepreis „Austriacus“ 2021 an drei Tiroler Agenturen

Innsbruck – Im Rahmen des Bundeswerbepreises wurden drei Tiroler Agenturen ausgezeichnet. Insgesamt konnten sich 36 Preisträger aus allen Bundesländern bei der Verleihung des dritten österreichischen Bundeswerbepreises über Auszeichnungen in Gold, Silber oder Bronze freuen. Gleich drei „Stockerlplätze“ gingen dabei an Tirol. In der Kategorie „Event“ holte sich das Agrarmarketing Tirol mit seinem Projekt „Alpinisst“ den Sieg. In der Kategorie „Dialog Marketing“ holte sich Angi Reisinger für „Das Almut Mailing“ Gold und in der Kategorie „Audio“ gab es für die Agentur „ueberall“ mit „Mode – Leidenschaft feat. GW Tirol“ die Silbermedaille.