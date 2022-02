„Die Schwarze Rose": Vom Drang, zu vergiften

Innsbruck – Am Anfang war der Drang, einen Mönch zu vergiften. So jedenfalls hat es Umberto Eco gerne erzählt. Und es gab die Lust, diesen Drang zum Roman zu machen. Das war Ende der 1970er-Jahre – und Eco bereits ein berühmter Mann, ein Kulturtheoretiker von Rang, Verfasser von „Das offene Kunstwerk“, Professor für Semiotik in Bologna und einer der Ersten, der die Phänomene der Massenkultur – Ganoven, Comic, Kitsch – mit dem gleichen Ernst las, wie die Abhandlungen von Thomas von Aquin. Nun also wollte er sich als Praktiker versuchen – und schrieb einen Roman, den er zunächst „Die Abtei des Verbrechens“ nennen wollte – und aus dem der Weltbestseller „Name der Rose“ wurde. Vor 40 Jahren ist er erstmals in deutscher Übersetzung erschienen. Dieser Tage kommt eine üppig angereicherte Jubiläumsausgabe in den Buchhandel. Und mit „Die Schwarze Rose“ eine späte, von Dirk Schümer verfasste, Fortsetzung. Eco, der 2016 im Alter von 84 Jahren starb, hätte wohl nichts dagegen gehabt. So wie er auch die Verfilmung von „Name der Rose“ akzeptierte, obwohl sie den Roman auf sein kriminalistisches Gerüst reduzierte.