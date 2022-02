Übergangsphase startet heute: Aus 2G wird fast überall 3G

Ab heute gilt vielerorts 3 G. Auch Ungeimpfte dürfen mit einem aktuellen PCR- oder Antigen-Test Lokale besuchen oder im Hotel übernachten. © imago

Innsbruck, Wien – Bevor am 5. März die meisten Corona-Beschränkungen fallen, gilt ab heute eine so genannte Übergangsphase. Das bringt vor allem Erleichterungen für den heimischen Tourismus und die Skigebiete. Eine Woche nach dem Auslaufen der 2-G-Beschränkungen im Handel und bei körpernahen Dienstleistern wie etwa Friseuren gibt es auch in der Gastronomie, im Tourismus und vielen anderen Bereichen eine Lockerung: Wo bisher die 2-G-Regel gegolten hat, genügt ab Samstag 3 G – auch Ungeimpfte dürfen dann mit einem PCR- oder Antigen-Test Lokale besuchen oder im Hotel übernachten. Wien ist auch diesmal anders, hier bleibt Ungeimpften der Zugang zur Gastronomie weiter verwehrt.

Die Verordnung für die ab heute geltenden Lockerungsschritte liegt seit Freitagabend vor. Die Lockerung auf 3 G überall dort, wo bisher 2 G vorgeschrieben war, betrifft auch etliche weitere Bereiche wie etwa Seilbahnen, Busreisen, Ausflugsschiffe, Sportstätten, Freizeiteinrichtungen wie Bäder und Zoos oder Zusammenkünfte ohne zugewiesene Sitzplätze wie Geburtstagsfeiern. In sensiblen Bereichen, wie etwa Alten- und Pflegeheimen sowie Krankenhäusern, bleibt für die Besucher 2 G plus Voraussetzung. Sie müssen also geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen negativen Test vorweisen. Ein PCR-Test darf nicht älter als 72 Stunden sein, ein Antigen-Test nicht älter als 24 Stunden.

In Tirol sind seit Donnerstag 2385 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen. 19.436 Personen gelten derzeit als aktiv positiv, um 284 weniger als am Tag zuvor. Auch in den Spitälern kam es zu Rückgängen: 220 Infizierte wurden dort behandelt. 18 davon benötigten intensivmedizinische Betreuung. Leider starben wieder zwei weitere Personen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung.

Dass bei Teststrategien und Corona-Screeningprogrammen auf Kosten des Bundes künftig der Gesundheitsminister das Einvernehmen mit dem Finanzminister herstellen muss, sorgt indes für Kritik von SPÖ und FPÖ. (TT)