TT-Analyse: Eine Wahl wie eine Pralinenschachtel

Analyse Von Marco Witting

Um Forrest Gump leicht abgewandelt zu zitieren: Wahlen sind wie eine Pralinenschachtel. Man weiß nie, was man bekommt. Das mag auf viele Urnengänge zutreffen. Die Gemeinderatswahl in Tirol in knapp einer Woche ist aber ein Extrembeispiel. Noch nie war der Ausgang einer so unvorhersehbar wie heuer. Dafür sind etliche Faktoren verantwortlich. Der Versuch einer Annäherung.

Beginnen wir mit Corona. Abgesehen von Infizierten, die vielleicht kurzfristig nicht zur Wahl können, hat die Pandemie auch so schon Folgen für die Wahl. In über 50 Gemeinden tritt die impfkritische MFG an. Die wird Protestwähler abgreifen. Wie viele? Das lässt sich nicht sagen. Genauso wenig, wie weit die jetzt verkündeten Öffnungsschritte vielleicht den ganz großen Proteststurm wieder abflauen lassen.Und niemand kann seriös beantworten, wie sich bundespolitische Themen (etwa die ÖVP-Chats) auf Gemeindeebene auswirken. Da können auch gut arbeitende Ortschefs urplötzlich in die Defensive kommen.

In die Gemeinden werden seit Monaten viele Themen getragen, die gar nichts mit der kommunalen Arbeit zu tun haben. Große Themen gibt es (abgesehen vielleicht von Kufstein mit dem jetzt aufgetretenen Pflegeskandal) nicht. Nach zwei Jahren Pandemie sind die Menschen bis obenhin voll mit ganz persönlichen Sorgen.

Auch die Listen- und Kandidatenflut in manchen Orten trägt zur Ungewissheit bei. Nutzen viele Kandidaten nun dem Amtsinhaber, weil man wählt, was man kennt? Oder führt mehr Auswahl zwangsläufig zu einer Stichwahl und löst das vielleicht eine Wechselstimmung aus? Generell lässt sich das wohl nicht beantworten.