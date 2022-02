Audi A8 mit Facelift: Ein Edler darf veredelt verbrennen

Freising – Wenn Audi derzeit offensiv wirbt, dann handelt es sich um vollelektrische Fahrzeuge, etwa den Q4 e-tron oder den e-tron GT. Die Stromer versprechen Wachstum, wenngleich noch auf bescheidenem Niveau. Im vergangenen Jahr verkaufte Audi weltweit 81.894 Elektroautos, ein Plus von 57,5 Prozent. Allerdings konnte Audi weltweit 1,68 Millionen neue Fahrzeuge absetzen, Benzin- und Dieselmotoren sind noch übermächtig. Die haben jedoch bei Audi ein Ablaufdatum, eines, das immer näher rückt. Bis 2025 will die Vier-Ringe-Marke nach eigenem Bekunden 20 vollelektrische Modelle auf den Markt bringen, ab 2026 gibt es nur noch vollelektrische Neuheiten von Audi (laut Herstellerangaben).

Vier Jahre davor versuchen die Ingolstädter dennoch etwas gute Stimmung für Autos zu verbreiten, die noch auf herkömmliche Kraftstoffe angewiesen sind. Die Luxuslimousine A8 zählt dazu, bei ihr steht ein Facelift an. Dieses bringt einige Neuerungen mit sich, jedoch keine Antriebsrevolution. Eine rein elektrische Version ist nicht zu haben, immerhin bleibt ein Plug-in-Hybrid im Programm: Dessen Speicher wird erweitert auf eine Kapazität von 14,4 Kilowattstunden netto. Damit einher geht eine elektrische Reichweite von bis zu 59 Kilometern. Für die volle Langstreckentauglichkeit sorgt natürlich der neben dem Elektromotor installierte Sechszylinder-Turbobenziner in Kombination mit einem Benzintank. Die Systemleistung der beiden Motoren beträgt 462 PS, das Systemdrehmoment beläuft sich auf 700 Newtonmeter. Damit beschleunigt die Limousine in 4,9 Sekunden von null auf 100 km/h. Der Normverbrauch des Plug-in-Hybriden beträgt 2,0 bis 2,1 Liter, der CO2-Ausstoß schlägt mit 45 bis 49 g/km zu Buche, gemessen nach WLTP.

Mit beiden Varianten – dem Plug-in-Hybriden und dem S8 – konnte die TT vor Kurzem nördlich von München Probe fahren und die feine Abstimmung zwischen Sportlichkeit und Komfort erleben. Zu meckern gibt es so gut wie gar nichts, schon gar nicht an der erstklassigen Verarbeitung, den ausgewählten Materialien und der eingesetzten Achtstufenautomatik. Lediglich die Positionierung des Infotainment-Touchscreens ist nicht ideal, er ist zu tief angesetzt, auch wenn er mit hohem Kontrast, brillanter Farbdarstellung und erstklassigem Navi punktet.

Gefeilt hat Audi nicht nur an der Optimierung der Antriebsaggregate, sondern auch an der Optik. Auffällig ist dies beim veränderten Kühlergrill, der nun breiter geworden ist. Weitere Veränderungen beziehen sich auf die Scheinwerfer und die seitlichen Lufteinlässe. Besonderen Wert legt Audi auf Voll-LED-Technik beim A8, wobei sie in unterschiedlichen Komplexitätsstufen geordert werden kann. Ein Highlight sind Matrix-Scheinwerfer mit insgesamt 1,3 Millionen Mikrospiegeln. Audi bietet den A8 ab 110.500 Euro an, erste Auslieferungen gibt es voraussichtlich Ende März.