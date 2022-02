Wie wir uns besser streiten können und inwiefern Mediation dabei helfen kann

Wenn wir uns streiten, geraten wir nicht selten in eine Sackgasse. Der Konflikt lässt sich nicht lösen, wir hören einander nicht einmal mehr richtig zu. Oft kann es dann helfen, eine neutrale dritte Person zu Rate zu ziehen. Genau dafür werden Mediatorinnen und Mediatoren ausgebildet. Rupert Wackerle, selbst als Mediator tätig, berichtet im Gespräch darüber, wie Mediation abläuft, wie wir uns besser streiten können und wie es ihm in Konflikten in seinem eigenen Leben ergeht.