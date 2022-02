Immer mehr Angriffe in Ostukraine, Rebellenchef ruft Reservisten zum Kampf

Die Spannungen entlang der Frontlinie werden immer größer. Es gab laut OSZE in den letzten Tagen eine starke Zunahme von Angriffen. © ANATOLII STEPANOV

Kiew/Moskau – Im Konfliktgebiet in der Ostukraine sind die Angriffe in der Nacht auf Samstag nach Darstellung der Separatisten und der Regierungsarmee fortgesetzt worden. Die Separatisten riefen zudem zu einer "Generalmobilmachung" auf. Der Chef der Aufständischen im Gebiet Donezk, Denis Puschilin, schrieb im Nachrichtenkanal Telegram, er habe ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. Auch im Gebiet Luhansk gab es einen derartigen Appell. Es soll zudem zum ersten Todesopfer gekommen sein.

Das ukrainische Militär meldete, ein Soldat sei beim Beschuss durch prorussische Separatisten am Samstagvormittag getötet worden. Insgesamt seien seit Tagesbeginn inzwischen 19 Waffenruhe-Verstöße durch die Rebellen verzeichnet worden, teilt das Militär auf Facebook weiter mit. In den 24 Stunden davor seien es 66 gewesen.

Mehrere Explosionen bei Donezk

Im Norden der Rebellenhochburg Donezk war Samstagvormittag zudem mehrere Explosionen zu hören. Das berichtet eine Reuters-Mitarbeiterin. Worauf die Detonationen in der von prorussischen Separatisten kontrollierten ostukrainischen Stadt zurückzuführen sind, war zunächst nicht klar. Stellungnahmen der Separatisten oder der Behörden in Kiew lagen zunächst nicht vor.

"Russland sucht offensichtlich einen Vorwand, um eine militärische Offensive im Donbass zu starten", sagte der ukrainische Botschafter Wassyl Chymynez am Samstagvormittag in einem Telefonat mit der APA. Die Zahl von Verletzungen der Waffenruhe durch "pro-russische Besatzer" steige, klagte er.

📽 Video | Separatisten melden Autobombenexplosion vor Regierungsgebäude

Vorwürfe aus Moskau, wonach die ukrainischen Streitkräfte selbst einen Angriff planten, seien wie auch andere russische Behauptungen "Desinformation" und er wolle dies "ganz entschieden" zurückweisen, erklärte Chymynez: "Die Ukraine bereitet keine militärische Offensive vor. Wir setzen auf politische und diplomatische Lösungen, die ukrainischen Streitkräfte lassen sich nicht provozieren."

OSZE: Deutliche Zunahme von Angriffen

Bereits in der Nacht auf Samstag hatte die Generalsekretärin der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Helga Maria Schmid, und der amtierende OSZE-Vorsitzende, Polens Außenminister Zbigniew Rau, die "Verbreitung von Desinformation über eine bevorstehende militärische Aktion von ukrainischen Regierungsstreitkräften" kritisiert. Diese Desinformation würde die Zivilbevölkerung in der Konfliktzone massiv betreffen, konstatierte die OSZE-Spitze.

Gleichzeitig war in der Erklärung von Rau und Schmid auch die Rede von einer deutlichen Zunahme von Verstößen gegen den Waffenstillstand. Nach Angaben der Donezker Separatisten wurde bei einem Beschuss eine Wasserleitung beschädigt. Beide Seiten gaben sich in Mitteilungen gegenseitig die Schuld für Verstöße.

Evakuierungen in Regionen Luhansk und Donezk gehen weiter

Unterdessen liefen die Evakuierungen der Städte und Dörfer in den Regionen Luhansk und Donezk weiter. Nach Angaben der Donezker Separatisten von Samstag früh wurden bereits mehr als 6000 Menschen in Sicherheit gebracht, darunter 2400 Kinder. In der südrussischen Region Rostow stehen für diese Menschen Unterkünfte bereit.

Die Separatistenführungen hatten am Freitag zur Flucht aufgerufen und den Appell mit einem drohenden Angriff durch ukrainische Regierungstruppen begründet. Das ukrainische Militär hatte betont, keine Offensive gegen die Region zu planen.

Der blutige Konflikt in dem Gebiet im Osten der Ukraine in Nachbarschaft zu Russland dauert seit dem Frühjahr 2014 an. Nach UNO-Schätzungen starben bisher mehr als 14.000 Menschen, die meisten davon auf dem von Separatisten kontrollierten Gebiet. Ein Friedensplan von 2015 unter deutsch-französischer Vermittlung wird nicht umgesetzt.

Selenskyi trifft US-Vizepräsidentin in München

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte unterdessen nach Angaben seines Büros seine Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz an diesem Samstag. Dort ist ein Treffen mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris vorgesehen. Harris wolle nach Angaben eines US-Regierungsvertreters in einer Rede auf der Konferenz auch klar machen, dass die USA weiter offen für Gespräche mit Russland seien, "selbst zu dieser späten Stunde" in dem Konflikt. Für Selenskyj wird es nur ein kurzes Ausflug sein, er will noch am selben Tag wieder in seine Heimat zurückreisen.