Kämpfe in Ostukraine, Separatisten rufen Reservisten zum Kampf auf

Kiew/Moskau – Der Konflikt in der Ostukraine spitzt sich weiter zu. Am Samstag setzten die Regierungsarmee und die von Russland unterstützten Separatisten im Osten des Landes die Kämpfe fort. Nach Armee-Angaben wurde ein Soldat getötet. Die Aufständischen in den Gebieten Donezk und Luhansk kündigten angesichts der Lage eine allgemeine Mobilmachung von Männern für Kampfeinsätze an. Dazu habe er ein Dekret unterschrieben, sagte der Chef der Aufständischen im Gebiet Donezk, Denis Puschilin.

Auch die Evakuierungen vieler Städte und Dörfer in den Regionen ging weiter. Puschilin rief die Reservisten auf, sich an die Meldestellen des Militärs zu wenden. "Ich appelliere an alle Männer der Republik, die in der Lage sind, eine Waffe in der Hand zu halten, sich für ihre Familien, ihre Kinder, ihre Frauen, ihre Mütter einzusetzen", sagte er in einem Video. Auch im benachbarten Gebiet Luhansk gab es einen solchen Appell. Männer im Alter von 18 bis 55 Jahren dürften die Region nicht verlassen. Der dortige Separatistenchef Leonid Passetschnik sprach von einer "besorgniserregenden Lage".

📽️ Video | Evakuierungen in der Ukraine

Nach Darstellung des ukrainischen Militärs trafen Samstagnachmittag in den Separatistengebieten im Osten des Landes Söldner ein, die in Zusammenarbeit mit Spezialkräften Russlands Provokationen inszenieren sollten.

Im Konfliktgebiet machten sich beide Seiten einmal mehr gegenseitig den Vorwurf, gegen den geltenden Waffenstillstand verstoßen zu haben. Die Aufständischen teilten mit, seit Mitternacht seien mehrere Dutzend Granaten auf ihr Gebiet abgefeuert worden. Die ukrainische Armee sprach ebenfalls von zwei Dutzend Verletzungen durch die Separatisten. Diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Auf russischem Gebiet nahe der ukrainischen Grenze seien am Samstag zudem zwei explodierte Granate gefunden worden, berichteten russischen Medien unter Berufung auf ungenannte Quellen. Offizielle und unabhängige Bestätigungen gab es dafür aber nicht.

"Russland sucht offensichtlich einen Vorwand, um eine militärische Offensive im Donbass zu starten", sagte der ukrainische Botschafter Wassyl Chymynez am Samstagvormittag in einem Telefonat mit der APA. Die Zahl von Verletzungen der Waffenruhe durch "pro-russische Besatzer" steige, klagte er.

Vorwürfe aus Moskau, wonach die ukrainischen Streitkräfte selbst einen Angriff planten, seien wie auch andere russische Behauptungen "Desinformation" und er wolle dies "ganz entschieden" zurückweisen, erklärte Chymynez: "Die Ukraine bereitet keine militärische Offensive vor. Wir setzen auf politische und diplomatische Lösungen, die ukrainischen Streitkräfte lassen sich nicht provozieren."

📽 Video | Separatisten melden Autobombenexplosion vor Regierungsgebäude

Der Konflikt in der Ostukraine dauert schon seit fast acht Jahren an. In den Gebieten Donezk und Luhansk unweit der russischen Grenze kämpfen vom Westen ausgerüstete Regierungstruppen gegen von Russland unterstützte Separatisten. UNO-Schätzungen zufolge sind bereits mehr als 14.000 Menschen getötet worden, zumeist im Separatistengebiet. Ein Friedensplan von 2015 wird nicht umgesetzt. Seit 2014 kommt es immer wieder zu Spannungen.

Nach Einschätzung internationaler Beobachter nehmen die Verstöße gegen den Waffenstillstand massiv zu. In den Konfliktregionen registrierte die Mission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) Hunderte Fälle von Beschuss.

OSZE: Deutliche Zunahme von Angriffen

In der Region Luhansk seien 648 Verstöße gegen die Waffenruhe festgestellt worden, darunter 519 Explosionen, hieß es in einer in der Nacht auf Samstag veröffentlichten Mitteilung der OSZE. Für die Region Donezk wurden 222 Verstöße gemeldet, darunter 135 Explosionen. Das war eine deutliche Zunahme im Vergleich zu den vergangenen Tagen.

Die Generalsekretärin der OSZE, Helga Maria Schmid, und der amtierende OSZE-Vorsitzende, der polnische Außenminister Zbigniew Rau, kritisierten, die "Verbreitung von Desinformation über eine bevorstehende militärische Aktion von ukrainischen Regierungsstreitkräften". Diese Desinformation würde die Zivilbevölkerung in der Konfliktzone massiv betreffen, konstatierte die OSZE-Spitze.

Unterdessen liefen die Evakuierungen der Städte und Dörfer in den Regionen Luhansk und Donezk weiter. Nach Angaben der Donezker Separatisten von Samstag früh wurden bereits mehr als 6.000 Menschen in Sicherheit gebracht, darunter 2.400 Kinder. In der südrussischen Region Rostow stehen für diese Menschen Unterkünfte bereit.