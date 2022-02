Mazda 2 als Mild-Hybrid: Schmuckstück der Kleinwagenklasse

Fließende Linien: Mazdas Designlinie „Kodo-Soul of Motion“ bringt auch den 2 in Bestform.

Innsbruck – „Die Seele der Bewegung“ nennt sich Mazdas Designlinie. Diese steht nicht nur für schöne Autos, sondern für die Firmenphilosophie. So kennzeichnen Mazda außergewöhnliche technische Lösungen und viel Liebe zum Detail.

Dies alles lässt sich schon im Mazda 2 erleben. Denn obwohl dieser von den Abmessungen her dem Kleinwagensegment zuzuordnen ist, lässt einen der Viermeter doch eine andere Welt erleben. Die liegt vorerst am Innenraum, der Vornesitzende mit guten Sitzen (neu seit Überarbeitung), einer Top-Sitzposition und einem hochklassigen Armaturenbrett empfängt. Schmucke Details paaren sich mit bester Multimediabedienung (Apple Car Play funktioniert nun kabellos). Unser voll ausgestatteter TT-Testwagen in „Revolution“-Variante hinterließ einen edlen Eindruck – sogar die Lenkradheizung ist serienmäßig. Kleinwagen ist der 2 sozusagen nur hinten.