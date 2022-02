In Wattens und Kundl grassiert das Play-off-Fieber

Wattens, Althofen – Best of one? Dieser Begriff existiert im Eishockey-Wörterbuch eigentlich gar nicht. Corona erweckte ihn in der Österreichischen Eishockey Liga aber zum Leben. Denn im Pucksport wird ein Play-off-Duell traditionell im Rahmen mehrerer Spiele entschieden. Je nach Regularien ermittelt ein best of three (man benötigt zwei Siege), best of five (drei Siege) oder sogar best of seven (vier Siege) den Triumphator. Aber dann wurde am vergangenen Wochenende der Auftakt des Play-off-Viertelfinales zwischen ATSE Graz und den Wattener Pinguinen aufgrund von Infektionen bei den Grazern abgesagt – und das best of two kurzerhand zu einem best of one. Quasi ein Finale im Viertelfinale, denn der Halbfinalist wird heute Abend im Wattener Alpenstadion in nur einer Begegnung ermittelt.