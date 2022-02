Aygo X von Toyota: Selbst die Kleinsten streben in die Höhe

Barcelona – Toyota entwickelt sich derzeit wunschgemäß, was die Eigentümer, das Management und die Beschäftigten anbelangt: Der Konzern kann stetig bei Absatz, Umsatz und Gewinn weltweit zulegen – und den Händlern wird nicht langweilig, was die Zukunft der Modellpalette anbelangt. Einer der Neulinge, die für heuer ihren Marktstart reserviert haben, ist der Aygo X. Im Gegensatz zum Kooperationspartner Stellantis hält Toyota grundsätzlich am Konzept eines Kleinstwagens fest, baut ihn aber jetzt in Eigenregie. War der Aygo bisher als gewöhnlicher Wagen konzipiert, darf der Nachfolger mit SUV-Optik aufwarten, was ihm nebenbei den Namenszusatz „X“ beschert.