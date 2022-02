Cannabis-Plantage in Innsbrucker Wohnhaus ausgehoben

Innsbruck – Während einer Erhebung in einem Innsbrucker Wohnhaus stieg den Polizeibeamten am Freitagabend ein starker Cannabis-Geruch in die Nase. Bei der gerichtlich angeordneten Hausdurchsuchung entdeckten die Beamten – mit Unterstützung eines Polizei-Diensthundes – in mehreren Räumen Cannabiskraut. Im Keller befand sich außerdem eine Anbauanlage mit 30 Cannabispflanzen.