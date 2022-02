Covid-Infizierter (17) lief in Innsbruck im Rausch über Taxi: Festnahme

Innsbruck – Mit einer Flut an Anzeigen kann ein 17-Jähriger rechnen, der am Samstag in den frühen Morgenstunden in Innsbruck unterwegs war. Wie die Polizei berichtet, lief der Einheimische gegen 5.14 Uhr über ein Taxi, das vor ihm angehalten hatte. Das Fahrzeug wurde dadurch beschädigt. Als Streifenpolizisten eintrafen, rannte der Jugendliche davon. Er konnte jedoch nach wenigen Metern angehalten werden.