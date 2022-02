Vierjährige bei Skiunfall in Alpbach schwer verletzt: Zeugen gesucht

Alpbach – Bei einem Skiunfall in Alpbach ist am Samstagvormittag ein vier Jahre altes Mädchen schwer verletzt worden. Die junge Skifahrerin fuhr laut Polizei mit ihrem Vater gegen 11.30 Uhr sehr langsam am Pistenrand entlang, als sie ein 19-jähriger Skifahrer von hinten erfasste und zu Boden riss.