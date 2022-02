Zöblen – Auf einer "blauen" Piste in Zöblen ist am Samstagnachmittag ein 43-jähriger Skifahrer gestürzt und gegen eine Pistenbegrenzungstafel geprallt. Dabei wurde der Deutsche schwer am Unterschenkel verletzt. Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus nach Reutte geflogen. (TT.com)