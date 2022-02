7:0 gegen Graz: Wattens zog ins Halbfinale ein

Auch Wattens-Stürmer Daniel Frischmann (gelb) traf am Samstag beim 7:0-Sieg über Graz. Die Pinguine stehen im Play-off-Halbfinale.

Althofen, Wattens – Wie viele Jahreszeiten gibt es? „Fünf“, antworten Eishockey-Spieler auf diese Frage. Und das Tiroler Duo EHC Kundl und WSG Wattens befand sich am Samstag mitten in der heißesten Phase des Jahres – dem Play-off in der Österreichischen Eishockey-Liga.