Das nächste Spiel der letzten Chance für den HC Innsbruck

Einer für alle, alle für einen – auch die treuen Fans sollen die Innsbrucker Haie heute in der Tiwag-Arena zum Heimsieg gegen Graz treiben. © Kristen

Von Alex Gruber

Entgeltliche Einschaltung

Innsbruck – „Ich hoffe, es hat jeder verstanden, um was es in diesem Spiel geht, und es hat noch keiner bei uns ausgecheckt. Es ist ein „Do or die“-Game. Wir werden um unser sportliches Leben kämpfen, jeden Shift alles am Eis lassen. Die Jungs wissen, worauf es jetzt ankommen wird, und ich bin sicher, sie sind bereit dafür“, schickt HCI-Cheftrainer Mitch O’Keefe vor dem heutigen Endspiel gegen Graz voraus.

Gewinnen die Haie in der regulären Spielzeit, rücken sie den Steirern vor den letzten drei Spielen im Punkteschnitt noch einmal nahe, verlieren sie das Match, ist die Messe im Kampf um die Pre-Play-off-Plätze (7.–10.) vor den beiden schweren Auswärtsspielen in Fehervar (22.2.) und Salzburg (25.2.) sowie dem finalen Heimspiel gegen Linz (27.2.) gelesen, weil man in den vergangenen Wochen eben keine so unglaubliche Siegesserie wie in etwa jene der Pustertaler Wölfe starten konnte.

„Ich habe den Spielern die ganze Saison vertraut“, stärkt O’Keefe, der heute nach überstandener Corona-Erkrankung und drei Spielen Pause endlich wieder auf die Haie-Bank zurückkehren kann, seinem Team den Rücken. Eines sei vor dem Spiel der letzten Chance auch noch erwähnt: Im Gegensatz zu allen anderen Liga-Teams nahmen die Innsbrucker in Sachen Personal keinen einzigen Wechsel vor, holten keine Neuerwerbung an Bord. Im Gegensatz dazu schickten beispielsweise Villachs Adler Goalie Andreas Bernard in die Wüste und rüsteten vor den entscheidenden Wochen mit dem 32-jährigen Finnen Tomi Karhunen auf.

Der Bär soll heute in der Tiwag-Arena beim Live-Spiel (Puls 24) ordentlich steppen, ein volles Haus (Kassa ab 14.30 Uhr geöffnet) wäre nach Wochen der Corona-Beschränkungen (es gilt weiterhin Maskenpflicht) möglich. „Wir brauchen lautstarke Unterstützung, wir wissen, dass das den Jungs immer noch einen Extrapush gibt“, setzt Teammanager Max Steinacher auf Support.