Johaug stürmte zur dritten Goldmedaille, Stadlober im 30er auf Platz elf

Bei eisigen Temperaturen lief Teresa Stadlober am Sonntag knapp an den Top Ten vorbei.

Zhangjiakou – Teresa Stadlober hat im letzten Rennen ihrer so erfolgreichen Olympischen Winterspiele in Peking die Top Ten knapp verpasst. Die 29-jährige Salzburgerin kam im Massenstart über 30 km am Sonntag in Zhangjiakou als Elfte ins Ziel. Die Bronzemedaillengewinnerin im Skiathlon hatte 3:42,5 Minuten Rückstand auf die hoch favorisierte norwegische Siegerin Therese Johaug.