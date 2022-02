Türsteher in Brixen im Thale von Unbekannten angegriffen und verletzt

Brixen im Thale – Die Polizei sucht nach einer Körperverletzung in einem Lokal in Brixen im Thale nach Zeugen. Ein 37-jähriger Türsteher wies am Samstagabend gegen 20.30 Uhr Gäste auf die geltenden Covid 19-Maßnahmen hin. Unbekannte gingen dann tätlich gegen den Angestellten vor und verletzten diesen unbestimmten Grades. Die fünf bis sechs Männer flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung.