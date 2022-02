Zu gut für den Schredder: Neues Leben für alte Autobatterien

München – Noch sind es nur wenige Elektroautos, die das Ende ihrer Lebenszeit erreicht haben und verschrottet werden. Doch schon jetzt stellt sich die Frage, was mit der bald zu erwartenden riesigen Menge an alten Autobatterien passieren soll. Teurer Sondermüll, brauchbare Speicher oder wertvoller Sekundär-Rohstoff – Autofirmen und Start-ups sind angetreten, um Lösungen zu finden.

Aktuell werden so genannte Second-Life-Anwendungen stark forciert. Die Idee dahinter: Batterien, die höchstens noch 70 % ihrer ursprünglichen Kapazität haben – wodurch der Einsatz im Fahrzeug nicht mehr sinnvoll ist – als Heim- oder für gewerbliche Stromspeicher zu nutzen. „Je nach Anwendung kann die Batterie noch bis zu 15 Jahre genutzt werden“, sagt Patrick Peter, Gründer des Start-ups Circunomics, einer Plattform für die Wiederverwendung und das Recycling von Batterien. Dann falle die Kapazität auf 50 bis 60 % „und die Batterie geht ins Recycling“. Ein Konzept für eine solche Second-Life-Anwendung hat Audi auf den Weg gebracht: In Nürnberg ging im Dezember eine Schnellladestation in Betrieb, deren Herz aus gebrauchten Batterien besteht und die sechs Lademöglichkeiten für Elektroautos bietet. Audi verwendet in diesen Speichern derzeit die ausgemusterten Batterien aus Testfahrzeugen. Auch Versorger wie EnBW oder Industriebetriebe wie der Autozulieferer Webasto setzen in Pilotprojekten auf gebrauchte Autobatterien für stationäre Speicher, die etwa Stromspitzen abfedern oder Solarstrom für bedeckte Tage vorhalten sollen.